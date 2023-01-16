Італія

Керманич римлян видав чергове вогняне спілкування з пресою після гри.

У рамках вісімнадцятого туру італійської Серії A Рома на власному полі здолала Фіорентину, яка зі середини першого тайму грала в меншості.

Рома — Фіорентина 2:0 Відео голів та огляд матчу Серії A

Після завершення гри головний тренер "вовків" Жозе Моурінью розповів про власні враження від побаченого на футбольному полі.

"Чому сьогодні не наближався до межі технічної зони? Тому що я боявся отримати вилучення. Багато разів я вже ходив туди з емоціями, іноді казав різкі слова, проте мені потім доводилось бути поза межами команди певну кількість матчів. Цього я не люблю.

Дуже важка гра, бо суперники — відмінна команда. Навіть удесятьох вони знають, як поводитися з м’ячем. Із свого боку — ми добре захищалися, і в нас не було складних ситуацій, які б залишались без нашого контролю.

Я хотів би побачити трохи більше якості, більше людей із пристрастю до футболу. Із точки зору тактичної та емоційної організації можу сказати: зіграли дуже добре. Але з м’ячем потрібно більше впевненості.

Я не очікую, що хтось прийде до нас у поточне трансферне вікно. Директор клубу був чесним в інтерв’ю, яке тренери зазвичай не люблять чути. Усі тренери хочуть почути, навіть якщо у їхніх команд є багато грошей, що ми купимо гравця A, B, C, D…

У мене вже були такі ситуації, коли доводилось працювати в клубах без обмежень. Але це не наш профіль. Ми працюємо з тими гравцями, права на яких нам належать.

Після перерви ми зіграли три гри: Болонья, Дженоа й Фіорентина. Відсутність пропущених м'ячів дає нам хороший шанс виграти гру, тому що ми не так багато забиваємо.

Особисті проблеми з директором Тьяго Пінто? Це повна брехня, між нами існує тільки чесність. Ви не можете нікого звинуватити за те, що ви говорите від серця.

Що ж до окремих наших гравців сьогодні, то Бове — божевільний собака. Кусає суперників, бігає полем, мені це приносить величезне задоволення. Залевські, Бове, Волпато, Тагірович — у нас багато подібних гравців.

Кумбулла також справжній професіонал. Зараз він четвертий в ієрархії захисників, але грав якісні ігри. У центрі оборони ми завжди в біді, і Мараш завжди стане в нагоді. Навіть якщо він мало грає, у нього є можливість себе показати.

Дібала спочатку попросив повернутися 1 січня. Я сказав йому, що сумніваюся, чи зможу обіграти Болонью без нього. Я попросив його повернутися 29 числа, він подзвонив мені 27 числа і сказав, що хоче тренуватися 28.

Це — той Пауло, яким він є. Він — той гравець, якого ти не можеш не помічати, золотий хлопчик.

Мені сподобалася глибина дій Теммі Абрагама, а також Матіча, тому що Неманья дуже добре вміє поводитись із м’ячем, і з ним ми мали більше руху комбінацій.

Лоренцо Пеллегріні також доклав надзвичайних зусиль для того, аби просто зіграти. Він отримав травму три дні тому, сьогодні вранці він почувався погано, але все одно провів 75 хвилин.

Нехай молодь підростає. Тагірович володіє потрібними якостями, але йому потрібен час. Він грав у стартовому складі проти Болоньї, потім — на Сан-Сіро 30 хвилин, і ось сьогодні. Він може допомогти нам у півзахисті.

Серед чотирьох захисників мені було потрібно знайти того, хто краще вміє поводитися з м’ячем. Кумбулла це робить найкраще. Але з захисної точки зору Ібаньєс — справжній монстр. Він дуже швидкий, з’їдає все.

Ми не можемо дозволити собі купити Мудрика за 100 мільйонів… А що це змінить? Багато людей у нашій команді не коштують і чотирьох мільйонів.

Люди говорять про нас і нашу гру, але ми відстаємо від Юве, Інтера та Мілана всього на три очки. Подивіться краще тоді на гру цих команд. Точно це Рома погано грає? Чи ми все ж таки кращі, аніж про нас думають інші? У нас є свої межі, але ми намагаємося покращити ситуацію", — заявив португальський керманич.

У наступному турі Рома зіграє в гостях у Спеції.