Ймовірно, нідерландського форварда в Мілані не буде.
МЕМФІС ДЕПАЙ, GETTY IMAGES
16 січня 2023, 22:15
Агент нападника Барселони Мемфіса Депая Себастьян Ледут спростував чутки щодо перехода його клієнта в стан міланського Інтера.
"Жодних переговорів про приєднання Мемфіса до Інтера не ведеться. Я можу заперечувати всі ці повідомлення, тому що це не та можливість, яку ми обговорюємо", — цитує агента журналіст Фабриціо Романо у Twitter.
У поточному сезоні Мемфіс провів за Барселону лише чотири матчі (206 хвилин), у яких він забив один гол.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що представник АПЛ Ньюкасл зробив пропозицію щодо Мемфіса Депая.