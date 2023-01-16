Італія

Ймовірно, нідерландського форварда в Мілані не буде.

Агент нападника Барселони Мемфіса Депая Себастьян Ледут спростував чутки щодо перехода його клієнта в стан міланського Інтера.

"Жодних переговорів про приєднання Мемфіса до Інтера не ведеться. Я можу заперечувати всі ці повідомлення, тому що це не та можливість, яку ми обговорюємо", — цитує агента журналіст Фабриціо Романо у Twitter.

У поточному сезоні Мемфіс провів за Барселону лише чотири матчі (206 хвилин), у яких він забив один гол.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що представник АПЛ Ньюкасл зробив пропозицію щодо Мемфіса Депая.