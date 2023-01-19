Італія

Президент Інтера прокоментував успіх команди в Суперкубку Італії.

Міланський Інтер в рамках фінального матчу за Суперкубок Італії-2023 переміг принципового суперника в особі Мілану.

Мілан — Інтер 0:3 Відео голів та огляд матчу Суперкубку Італії

Після завершення гри президент "змій" Стівен Джан прокоментував побачене на футбольному полі.

"Перемога в дербі та виграш кубку — це завжди емоційно. За останні шість-сім років роботи над проектом це — четвертий трофей, і він став справжньою винагородою для всіх нас.

Це була справді незабутня подорож, і я виключно маю подякувати всім, хто працював зі мною і продовжує це робити, менеджерам, директорам і тренерам.

Здобуток тільки підкреслює, що в минулому ми завжди робили правильні речі. Допоки я — президент Інтера, його проєкт буде зосереджений на перемогах як окремо головної команди, так і клубу загалом.

Я бачу перед нами довгий шлях, у кінці якого розташовується гонка за скудетто та вдала кампанія в плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА. Статись може все, що завгодно", — заявив китайський функціонер.

Наступний матч міланський Інтер проведе вдома проти Емполі.