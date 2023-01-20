Італія

Туринці можуть втратити місце в ТОП-4.

Керівництво Ювентуса прийняло рішення піти у відставку ще наприкінці минулого року, а зараз йде розслідування щодо фінансових махінацій.

Як повідомляє видання Sky Sport Italia, прокуратури вимагає зняти з туринської команди дев'ять балів.

Крім того, великі дискваліфікації грозять колишньому директору Ювентуса Фабіо Паратічі (20 місяців та 10 днів), експрезиденту Андреа Аньєллі (16 місяців) та Павлу Недведу, Мауріціо Аррівабене та Паоло Гарімберті (по 12 місяців).

Й на цьому прокуратура не збирається зупинятись та хоче, щоб покарання понесли інші клуби, що були замішані в махінаціях.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, через що прокуратура Турина висунула керівництву звинувачення.