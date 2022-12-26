Італія

"Стара синьйора" оголосила список імен для формування нової ради директорів клубу.

Туринський Ювентус на своєму офіційному сайті оголосив імена людей, які були висунуті на посади нових членів правління клубу. Їхнє затвердження відбудеться 18 січня 2023 року.

Новим президентом Ювентуса стане Джанлука Ферреро.

До оновленого складу директорів увійдуть Фіорана Вітторія Негрі, Дієго Пістоне, Лаура Кап'єлло та Мауріціо Сканавіно, яка буде призначена генеральним директором клубу.

Ферреро раніше працював менеджером, бухгалтером та аудитором у багатьох відомих італійських компаніях. Він також є заступником президента банку Piedmont.

Нагадаємо, у листопаді зі скандалом свої посади в Ювентусі залишили президент Андреа Аньєллі, віце-президент Павло Недвед та виконавчий директор Мауріціо Аррівабене.

Перед цим прокуратура Туріна висунула їм звинувачення на тлі порушень звітності про бюджет клубу.