Дивіться відео голів та огляд матчу Кубка Італії, що відбувся 19 січня о 22:00.
Ювентус — Монца, Getty Images
20 січня 2023, 09:39
Туринський Ювентус у матчі 1/8 фіналу Кубка Італії здобув перемогу над Монцею з рахунком 2:1.
Перемогу "старій синьйорі" принесли забиті м'ячі у виконанні Кіна та К'єзи, а у складі гостей відзначився Валоті.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ювентус — Монца в 1/8 фіналу Кубку Італії:
Ювентус — Монца 2:1
Голи: Кін, 8, К'єза, 78 — Валоті, 24.
Ювентус: Перін — Гатті, Ругані, Данілу, Маккенні, Ілінг (Сандро, 74) — Фаджолі (Ді Марія, 74), Паредес, Міретті (Локателлі, 61), Суле (К'єза, 61), Кін (Мілік, 82).
Монца: Краньйо — Карбоні (Аугусто, 57), Марі, Марлон, Антов (Сенсі, 82) — Пессіна (Ровелла, 57), Раноккія, Валоті (Віньято, 67), Кольпані, Д'Алессандро (Іццо, 67) — Гют'кєр.
Попередження: Антов.
Джерело: MEGOGO