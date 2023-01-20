Італія

Португалець хоче отримати свої гроші.

Кріштіану Роналду планує зробити позов до суду на свій колишній клуб — Ювентус, повідомляє видання La Repubblica.

Стверджується, що португальський нападник незадоволений тим, що туринський клуб досі не виплатив йому обіцяні ще у 2021 році гроші.

Ювентус мав виплатити Кріштіану Роналду 19,5 мільйонів євро до літа 2021, проте не зробив цього.

Наразі туринський клуб знаходиться під розслідуванням щодо фінансових махінацій та має величезні проблеми.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ювентусу загрожує зняття 9 очок, а колишньому керівництву клуба — дискваліфікація.