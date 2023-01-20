Другое

Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 19 січня.

Зимовий період вирує в світовому футболі, і за календарем уже встиг розпочатись 2023 рік.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У четвер, 19 січня:

Зо ЗМІ потрапили копії секретних зобов'язань Ювентуса до Роналду.

Матч за участі Мессі та Роналду завершився гольовою перестрілкою.

Стало відомо, що Реал хоче підписати чотирьох гравців на зміну своїм легендам.