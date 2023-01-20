Чтиво

Чи зможе Роналду запалити в екзотичному чемпіонаті?

Лише в листопаді Кріштіану Роналду заявив про бажання продовжувати грати в одній з топліг Європи. Натомість тепер він — гравець Ан-Насра та найбільш високооплачуваний футболіст в історії, заробляючи 173 мільйони фунтів стерлінгів (213 мільйонів доларів) на рік.

Колишня зірка Манчестер Юнайтед вчора провів свій перший матч у новій команді та зміг по-справжньому запалити. Та ще й проти кого? В грі проти свого найбільш принципового суперника — Лео Мессі. І нехай ця виставкова гра була програна, Кріш забив два голи і став найкращим гравцем матчу.

Перша офіційна гра відбудеться пізніше, оскільки ще діє його дискваліфікація на дві гри від Футбольної асоціації Англії. Повноцінний дебют 37-річного гравця в чемпіонаті може відбутися в неділю.

Про його неймовірний контракт та про те, як він вплине на футбол в Саудівської Аравії, було сказано та написано багато. Але що гравця, який виграв п’ять Золотих м'ячів, може очікувати в Саудівській професійній лізі?

За даними агентства Twenty First Group, Ан-Наср є 308-ю найкращою командою у світі, її можна порівняти з командами Чемпіоншипу Лутон і Сандерленд. В той час Манчестер Юнайтед вважається 17-ю найкращою командою світу.

Професійна ліга Саудівської Аравії вважається 58-ю найякіснішою лігою у світі за силою середньостатистичної команди, що ставить її нижче Прем’єр-ліги Шотландії (49-е місце), але вище Серії С (68-е місце) в Італії.



Графік — The Athletic

"У будь-якій лізі та країні відносно легко визначити хороші й погані команди", — каже Омар Чаудхурі, головний офіцер розвідки Twenty First Group. "У вас є результати на полі, ви бачите, як працюють команди, коли вони підвищуються та понижуються в лізі, і як вони працюють у внутрішніх кубках. Ви можете пояснити силу складів і таке інше".

"Це стає складно, коли ви їдете через континент, тому що команди не так часто грають одна з одною, хоча у нас є Клубний чемпіонат світу, який дає нам уявлення про відносну якість Південної Америки, Азії тощо".

"Відносно кажучи, Ан-Наср не такий вже й поганий, але коли ти починаєш виходити за межі топ-15 або 20 команд, відбувається велике падіння. Коли ви досягнете 308-го місця, у вас будуть команди рівня Чемпіоншипу".

Модель "Всесвітньої суперліги" Twenty First Group оцінює понад 4000 команд у всьому світі та використовує результати внутрішніх, континентальних і міжконтинентальних матчів для оцінки відносного рівня команд і ліг.

"Прем'єр-ліга є найякіснішою лігою, тому що, коли ми беремо середній рейтинг і рейтинг команд у цій лізі, вона виявляється вищою, ніж Бундесліга, Ла Ліга, Серія А тощо", — сказав Чаудхурі.

Окрім визначення якості Професійної ліги Саудівської Аравії, Twenty First Group і Чаудхурі можуть кількісно оцінити вплив, який Роналду може мати на Ан-Наср.

"Ми бачимо, як грають гравці, переходячи в різні ліги", — каже Чаудхурі. "Наприклад, ми бачимо, коли нападники переїжджають з Азії до Європи, що дає нам уявлення про відносні стандарти якості, і ми бачимо, як їхні показники забитих голів зростають або зменшуються".

Враховуючи той факт, що середня якість Професійної ліги Саудівської Аравії знаходиться між англійськими Лігою 1 і Лігою 2, Роналду повинен розуміти, які у нього шанси забивати в цьому чемпіонаті.





"Наша модель дозволяє нам зрозуміти, скільки коштує гол в одній лізі в іншій", — каже Чаудхурі. "Ця модель передбачає, що гол Прем’єр-ліги коштує приблизно 2,6 гола в Саудівській професійній лізі".

Без урахування пенальті Роналду забивав 0,48 гола за 90 хвилин під час свого другого періоду за Манчестер Юнайтед.

"Опираючись на ці дані, це дорівнює приблизно 1,28 гола за 90, або близько 21 голу, якби він грав більшу частину хвилин за Ан-Наср від сьогодні до кінця сезону — до будь-яких пенальті, які він неминуче виконає", — додав Чаудхурі.

Хоча є велика ймовірність, що Роналду забиватиме голи заради розваги в Саудівській Аравії, Чаудхурі ще не зустрічав гравця, який опустився на стільки рівнів за один трансфер.

"Єдине порівняння, яке я можу придумати, — це MLS", — сказав Чаудхурі. "Ми оцінюємо MLS як 29-ту найкращу лігу у світі, тому це не так вже й мало. Але різниця з MLS полягає в тому, що якість набагато більш концентрована.

"У Саудівській Аравії існує величезна різниця між найліпшими та гіршими командами, але MLS є набагато більш конкурентоспроможною, тому найгірші команди, як правило, трохи кращі.

Немає прикладів, щоб такий хороший гравець, як Роналду, опускався до такого рівня. Він все ще досить регулярно грав за Юнайтед".

У Саудівській Аравії є бажання прийняти інших футболістів високого рівня — вони сподіваються, що Роналду стане початком великого бізнесу.

"Якість вашої ліги в основному залежить від якості ваших місцевих талантів", — каже Чаудхурі. "У більшості випадків вони, як правило, становлять близько 50 відсотків. Навіть у Прем'єр-лізі близько 35-40 відсотків гравців є англійцями.

Так, вони зможуть підвищити якість ліги, але вам потрібен хороший кадровий резерв місцевих гравців, тому Японія та (Південна) Корея вважаються найкращими лігами в Азії.

"Це допоможе підвищити комерційну цінність ліги, тому що більше людей захочуть дивитися її на місцевому рівні та в регіоні, які потім можуть бути повторно інвестовані в тренерську роботу, але пройде багато часу, перш ніж це буде реалізовано у вітчизняних талантах", — підсумував Чаудхурі.

Насамкінець фінт Кріштіану у вчорашньому матчі. Солеру навряд чи сподобалося.

За матеріалами The Athletic.