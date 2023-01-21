Італія

Туринці планують оскаржувати рішення футбольної влади країни.

Напередодні стало відомо про те, що Італійська федерація футболу (FIGC) наклала суворе дисциплінарне покарання у вигляді зняття 15 очок стосовно туринського Ювентус з приводу результатів розслідування місцевої поліції в справі про фінансові махінації.

Керівництво "зебр" із приводу цього рішення футбольної влади країни виступило з офіційною заявою.

"Футбольний клуб Ювентус вимушений повідомити, що Федеральний апеляційний суд, із урахуванням апеляції про відкликання згідно зі статтею 63 Кодексу спортивного правосуддя, поданою Федеральною прокуратурою, оголосив, що апеляція на скасування окремого рішення була прийнятна і, таким чином, скасувала рішення Федерального апеляційного суду № 0089/CFA2021-2022 від 27 травня 2022 року, і, як наслідок, постановила вирахувати в команди розмірі 15 очок штрафу в турнірній таблиці у поточному спортивному сезоні та тимчасово усунути спортивного директора Федеріко Керубіні від здійснення діяльності, пов’язаної з FIGC, строком на 16 місяців зі запитом на продовження покарання з боку УЄФА та ФІФА.

Згідно зі скасованим рішенням, Федеральний апеляційний суд відхилив апеляцію, подану Федеральною прокуратурою на рішення Національного федерального суду, яка, у свою чергу, виправдала Ювентус та інші звинувачені сторони в тому, що з їхнього боку були присутні будь-які дисциплінарні порушення щодо оцінки впливу певних передач прав гравців на фінансові звіти та облік приросту капіталу клубу.

Ювентус очікує на публікацію причин цього рішення та оголошує про подачу апеляції до Комісії спортивних гарантій відповідно до положень Кодексу спортивної справедливості", — заявили в туринському клубі.

Тим часом основна команда "Старої Синьйори" готується до матчу дев’ятнадцятого туру Серії A проти бергамаської Аталанти, що відбудеться 22 січня, о 21:45.