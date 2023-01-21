Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 20 січня.
Зимовий період вирує в світовому футболі, і за календарем уже встиг розпочатись 2023 рік.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У п’ятницю, 20 січня:
Туринський Ювентус отримав покарання за фінансові махінації у вигляді зняття 15 очок у чемпіонаті.
Португальський нападник Кріштіану Роналду тим часом готує позов до суду на "Стару Синьйору" — також із питання грошей.
Бразильського захисника Дані Алвеса заарештували за зґвалтування.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.