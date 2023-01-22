Італія

Швед близький до завершення професійного шляху.

Шведський нападник Мілана Златан Ібрагімович завершить кар'єру в кінці цього сезону, стверджує La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, після завершення сезону Ібра завершить кар'єру і стане амбасадором Мілана. Клуб серйозно роздумує над тим, щоб запропонувати йому цю посаду.

Нинішнього сезону Ібрагімович не з'являвся на полі через відновлення після операції. Його повернення планується на початку 2023 року. Його контракт з "россонері" розрахований до кінця сезону.