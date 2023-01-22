Іспанія

Відзначились уболівальники Депортіво.

Український нападник іспанського клубу Райо Махадаонда, що виступає в третьому за силою дивізіоні Іспанії, Роман Зозуля напередодні став жертвою образливих вигуків із трибун під час гостьового матчу проти Депортіво в рамках 20 туру.

Наш співгромадянин з’явився на футбольному полі на заміну на 68 хвилині, тоді як незадовго до цього, на 60 хвилині, арбітру довелось зупинити гру, відповідно до протоколу запобігань проявам расизму на трибунах.

Уболівальники Депортіво почали скандувати фразу "Зозуля, ти нацист", через що зупинка в матчі тривала приблизно дві хвилини.

Після дій рефері та оголошення диктора стадіону, подібних випадків до завершення зустрічі офіційні особи не відзначали.

Безпосередньо гра завершилась поразкою команди Романа Зозулі з рахунком 0:1.