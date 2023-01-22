Італія

Український хавбек провів весь матч на лаві запасних.

Рома у матчі 19 туру італійської Серії А в гостях обіграла Спецію з рахунком 2:0.

Перемогу команді Жозе Моуріньо принесли забиті м'ячі у виконанні Стефана Ель Шаараві та Теммі Абрагама. Також зазначимо, що дві результативні передачі на рахунку Пауло Дібали.

Український півзахисник Спеції Віктор Коваленко вийшов на поле на 55 хвилині зустрічі, замінивши Мехді Бурабію, але допомогти своїй команді уникнути поразки не зміг.

Після 19 ігор Рома набрала 37 очок та посідає четверте місце у турнірній таблиці Серії А, а у Спеції – 18 балів та 15 рядок.

Спеція — Рома 0:2

Голи: Ель Шаараві, 45, Абрагам, 49.

Спеція: Драговські — Хрістов (Еспозіто, 46), Кальдара, Аміан — Реца (Моутінью, 79), Агудело, Ампаду, Бурабія (Коваленко, 55), Хольм (Феррер, 13) — Верде (Мальдіні, 46), Г'ясі.

Рома: Патрісіу — Ібаньєс, Смоллінг, Манчіні — Залевскі, Матич, Крістанте (Камара, 90+3), Челік — Ель Шаараві (Бове, 71), Дібала (Белотті, 85), Абрагам (Сольбаккен, 90+3).

Попередження: Бурабія, Кальдара, Реца — Челік.