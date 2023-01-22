Італія

Коментар тренера "джалороссі".

У неділю, 22 січня, римська Рома переграла Спецію у рамках 19 туру італійської Серії А — 2:0. У заявці римлян не був присутній Ніколо Дзаньоло, і причина цьому полягає у профілактичній мірі.

Трансферна сага навколо атакувального хавбека "вовків" триває. І схоже, що крім Тоттенгема на футболіста є ще один цікавий претендент.

Втім, ситуацію вирішив прокоментувати особисто алленаторе "вовків" Жозе Моурінью.

"Ніколо Дзаньоло попросив залишити клуб, але я не впевнений, що це станеться. Нинішніх пропозицій недостатньо. Нам потрібна лише хороша пропозиція, щоби дозволити Дзаньоло піти, але ми її не отримали. Я відчуваю, що в кінці кінців він залишиться" — передає слова португальця Фабріціо Романо у своєму Твіттері.

У нинішньому сезоні на рахунку Дзаньоло є 2 голи та 3 гольові передачі у 17 матчах.

Відзначимо, що "джалороссі" вже знайшли потенційну заміну на випадок відходу 23-річного італійця.