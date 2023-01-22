Італія

На футболіста з'явився неочікуваний претендент.

У неділю з'явилася інформація, що атакувального хавбека Роми Ніколо Дзаньоло відсторонили від матчів "джалороссі" до закриття зимового трансферного вікна. Причина полягає у профілактичних роботах щодо гравця, який хоче піти з клубу.

Головним претендентом на 23-річного футболіста вже давно називають Тоттенгем. Перемовини між двома столичними колективами і справді тривають, проте руку на пульсі тримає й один клуб із Апеннінського півострова.

"Тоттенгем наразі пропонує тільки початкову оренду для Ніколо Дзаньоло з можливістю викупу. Це їхня єдина пропозиція на даний момент. Рома хоче 35/40 мільйонів євро гарантованої виплати, угоди поки немає. Гравець, захоплений переходом.

Мілан також стежить за ситуацією" — підсумував у своєму Твіттері авторитетний італійський журналіст Фабріціо Романо.

Відзначимо, що у нинішньому сезоні на рахунку Ніколо є 2 забитих м’ячі та 3 гольові передачі у 17 матчах.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто може замінити Дзаньоло у Ромі. Мова про вихованця і колишнього гравця Барселони.