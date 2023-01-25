Італія

Златан вважає, що талановитий француз ще здобуде перемогу на світовій першості.

Нападник Мілана Златан Ібрагімович висловився щодо перемоги Аргентини на чемпіонаті світу, а також запевнив, що Кілліан Мбаппе здатен ще раз перемогли на Мундіалі.

"Я відразу говорив, що Аргентина виграє чемпіонат світу, тому що, якщо ви хочете, щоб Мундіаль у Катарі запам'ятався назавжди, хто має його виграти? Мессі вважається найкращим гравцем в історії, і я був упевнений, що він переможе.

А Мбаппе виграє ще один чемпіонат світу. Я за нього не турбуюся. Я турбуюся про інших аргентинських футболістів, тому що Мессі пам'ятатимуть, але інших хлопців, які поводилися неналежним чином, ми не можемо поважати. Я кажу це як професійний футболіст вищого класу. Така поведінка — ознака того, що ви змогли виграти один Мундіаль, але не зробите цього знову", — цитує Ібрагімовича RMC Sport.

Раніше повідомлялось, що Ібрагімович має намір завершити кар'єру в кінці сезону.