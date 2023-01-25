Україна

Харків'яни пропустили єдиний м'яч у першому таймі.

У четвер, 25 січня, харківський Металіст провів перший матч на стартовому тренувальному зборі, що проходить у Туреччині. Підопічні Олега Ратія зустрілися з Катовіце — середняком другого за силою дивізіону Польщі. Підсумок — 1:0 на користь наших сусідів.

Відзначимо, що на 30-й і 60-й хвилині зустрічі тренерський штаб "жовто-синіх" робив заміни майже всього складу. Зокрема, на поле вийшли чи не всі представники команди U-19.

Наступний товариський матч слобожанці проведуть 28 січня проти софійського Локомотива (Болгарія). З повним розкладом спарингів Металіста на першому зборі можна ознайомитися за цим посиланням.

Металіст — Катовіце — 0:1

Металіст (стартовий склад): Єрмолов — Романюк, Мизюк, Шопін, Каплієнко — Ралюченко, Демченко, Багачанський — Картушов, Угочукве, Коркішко