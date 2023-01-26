Італія

Захисника активно виживають із ПСЖ.

Професійна кар’єра центрального захисника французького Парі Сен-Жермен Преснеля Кімпембе переживає далеко не найкращі часи, оскільки 27-річний виконавець через травму пропустив чемпіонат світу-2022 в Катарі, де його збірна дійшла до вирішального протистояння та поступилась Аргентині, після чого "червоно-сині" несподівано для самого гравця понизили його статус у переліку віце-капітані команди.

Зрештою, подібний розвиток подій зумовив бажання самого футболіста залишити склад чинних чемпіонів Франції ще задовго до завершення чинного контракту влітку наступного року.

Міланський Інтер одразу припав на такий варіант отримання досвідченого виконавця вже під час наступної літньої трансферної кампанії, і наразі вивчає можливі варіанти з підписання гравця.

У поточному сезоні Кімпембе відіграв 11 матчів.