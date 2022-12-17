ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Хорватія здобула "бронзу" чемпіонату світу-2022 в матчі проти Марокко

Команди Златко Далича та Валіда Реграгі в запальному стилі розпочали гру, проте гол на завершення першого тайму від європейської збірної став вирішальним.

Хорватія — Марокко, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Хорватія — Марокко 2:1

Голи: Гвардіол, 7, Оршич, 42 — Дарі, 9



Хорватія: Лівакович — Станишич, Гвардіол, Шутало — Оршич, Маєр (Пашалич, 66), Ковачич, Модрич, Перішич — Крамарич (Влашич, 61), Лівая (Петкович, 66).



Марокко: Буну — Хакімі, Дарі (Банун, 64), Ель Ямік (Амалла, 67), Аттіят-Аллах — Сабірі (Чейр, 46), Ель-Ханнус (Унахі, 55), Амрабат — Зієш, Ен-Несірі, Буфаль (Зарурі, 64).



Попередження: Унахі, Амалла.