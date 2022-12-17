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Хорватія — Марокко 2:1
Голи: Гвардіол, 7, Оршич, 42 — Дарі, 9

Хорватія: Лівакович — Станишич, Гвардіол, Шутало — Оршич, Маєр (Пашалич, 66), Ковачич, Модрич, Перішич — Крамарич (Влашич, 61), Лівая (Петкович, 66).

Марокко: Буну — Хакімі, Дарі (Банун, 64), Ель Ямік (Амалла, 67), Аттіят-Аллах — Сабірі (Чейр, 46), Ель-Ханнус (Унахі, 55), Амрабат — Зієш, Ен-Несірі, Буфаль (Зарурі, 64).

Попередження: Унахі, Амалла.