Україна: Перша ліга

23-річний форвард перебрався в черкаський клуб.

Черкаський ЛНЗ оголосив про трансфер 23-річного українського форварда Назарія Нича.

Нич приєднався до ЛНЗ на правах вільного агента, адже тиждень тому покинув Львів.

Назарій виступатиме за нову команду під 29-м номером.

23-річний форвард виступав за львів'ян із сезону-2019/20. За цей час він відіграв 69 матчів та забив шість голів. У першій половині цього сезону Назарій відіграв 14 матчів, забивши один гол.

Раніше повідомлялося, що Львів підписав контракт із Алібековим.