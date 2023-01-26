23-річний форвард перебрався в черкаський клуб.
Назарій Нич, офіційний сайт ЛНЗ
26 січня 2023, 21:20
Черкаський ЛНЗ оголосив про трансфер 23-річного українського форварда Назарія Нича.
Нич приєднався до ЛНЗ на правах вільного агента, адже тиждень тому покинув Львів.
Назарій виступатиме за нову команду під 29-м номером.
23-річний форвард виступав за львів'ян із сезону-2019/20. За цей час він відіграв 69 матчів та забив шість голів. У першій половині цього сезону Назарій відіграв 14 матчів, забивши один гол.
Раніше повідомлялося, що Львів підписав контракт із Алібековим.