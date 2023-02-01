Італія

Українцю треба час на відновлення.

У рамках 20 туру італійської Серії А Спеція у гостях зустрічається із Болоньєю і програла з рахунком 0:2.

Український півзахисник гостей Віктор Коваленко вийшов у стартовому складі на гру, проте матч не дограє до кінця.

На 18 хвилині він залишив поле. Виною цьому стала травма. Його змінив інший півзахисник Даніель Мальдіні.

Як повідомляється на офіційному сайті Спеції, українцю проведено медичне обстеження, за результатами якого клуб інформує, що футболіст лікуватиметься від травми протягом декількох тижнів.

У цьому сезоні українець провів за Спецію 10 ігор, у яких гольовими діями не відзначався.