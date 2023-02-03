Італія

Коментар колишнього алленаторе туринців.

У четвер, 2 лютого, туринський Ювентус обіграв римський Лаціо у матчі 1/4 Кубку Італії — 1:0. Переможним голом у доданий до першого тайму час відзначився Бремер. У півфінальній стадії, яка складається вже з двох матчів, "б'янконері" зійдуться з Інтером.

Свій коментар після поєдинку на Альянц Стедіум дав головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі, який у сезоні-2019/20 очолював Юве і виграв біля його керма останнє на сьогодні Скудетто "зебр".

"Це був серйозний матч, ми зіграли непогано. Проте відчуття таке, що нам важко показати блискучу гру на вирішальних ділянках поля. не було простору для атаки, індивідуальна гра могла бути корисною. Я не незадоволений, нам не вистачало швидкості в русі м’яча. Ювентус не вийшов атакувати, вони чекали нас там біля своїх воріт, і це було важко . Мені шкода, що ми не закінчили перший тайм з рахунком 0:0. Гол Ювентуса — це помилка нашої команди.

"Я вже трохи тренував Луку Пеллегріні, але поки мало, всього три тренування. У нього хороша ліва нога, він міг би бути корисним для нас. Як я йому сказав, включу його до списку гравців із моєї кар'єри, яких взяли 31 січня. Я робив це з півзахисниками та нападники, але ніколи з захисниками. Моя відповідальність, лінія працює певним чином, це непросто.

Маркос Антоніо — особливий гравець, йому потрібна особлива підтримка. Ми підписали його, коли були інші ідеї, ніж ті, що з'явилися пізніше. Його нелегко змусити грати. Наші гравці атакують, він за структурою та прискоренням не може охопити стільки поля. Ми можемо використовувати його, коли є гравці, які можуть його підтримувати. Максиміану не пощастило: він зробив помилку, отримав дискваліфікацію, грав Проведель. У нього був досить тривалий період, коли він частково тренувався, у нього був бурсит. Тепер подивимося в наступних матчах, чи будемо ми продовжувати їх чергувати чи ні.

Що ж до санкцій стосовно Юве, то я не був у його правлінні. Я не думаю про ці дискусії. Крім того, історія великих команд також є складається з цих моментів. Це траплялося з багатьма благородними клубами. Юве — сильний клуб, він заплатить те, що має заплатити, і після цього повернеться сильним клубом" — передає слова Саррі видання Lazionews.

Нагадаємо, днями з'явилася інформація, що з туринського гранду можуть зняти ще 20 очок.