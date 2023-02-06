Франция

Бразилець скоро зможе допомогти ПСЖ.

Нападник ПСЖ Неймар відновив повноцінні тренування, інформує Get French Football News.

Після матчу з Реймсом, який відбувся 29 січня, Неймара турбував гомілкостоп. Після цього він пропустив 2 гри. За дивним збігом обставин, саме в цей період бразилець святкував 31-річчя.

Раніше повідомлялось, що ПСЖ готовий продати Неймара влітку. За трансфер бразильця ПСЖ може запропонувати близько 100 мільйонів євро, але сам гравець не хоче залишати команду.