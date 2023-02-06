Бразилець скоро зможе допомогти ПСЖ.
НЕЙМАР, GETTY IMAGES
06 лютого 2023, 21:20
Нападник ПСЖ Неймар відновив повноцінні тренування, інформує Get French Football News.
Після матчу з Реймсом, який відбувся 29 січня, Неймара турбував гомілкостоп. Після цього він пропустив 2 гри. За дивним збігом обставин, саме в цей період бразилець святкував 31-річчя.
Раніше повідомлялось, що ПСЖ готовий продати Неймара влітку. За трансфер бразильця ПСЖ може запропонувати близько 100 мільйонів євро, але сам гравець не хоче залишати команду.