Іспанія

Іспанець може опинитись в складі найзапеклішого ворога свого нинішнього клубу.

Півзахисник Реала Дані Себальйос має декілька варіантів продовження кар'єри.

Як стверджує видання Marca, іспанець зацікавив декілька клубів. Цікаво, що до свого складу має намір запросити Себальйоса принциповий суперник його нинішнього клубу — мадридський Атлетіко. Інший клуб, який цікавиться Дані та навіть зробив йому пропозицію, є Мілан.

Щодо бажання самого гравця, то він себе бачить лише в Реалі, до того ж мадридський клуб має намір запропонувати йому чотирирічний контракт.

У поточному сезоні Себальйос провів 21 матч у всіх турнірах, забив 1 гол і зробив 4 асисти.