Італія

Швед вже повноцінно тренується з командою.

41-річний нападник Мілана Златан Ібрагімович уперше за 8 місяців розпочав тренування у загальній групі. Про це повідомляє La Gazetta dello Sport. Це підтверджують і фото пресслужби клубу з тренування.

Швед відновився після травми коліна. Очікується, що 41-річного нападника буде включено до заявки команди на матч проти Торіно, який відбудеться 10 лютого.

Нагадаємо, у травні минулого року Ібрагімович переніс операцію на коліні, після чого на нього чекав тривалий процес відновлення. Востаннє Златан виходив на поле у січні 2022 року.

Раніше повідомлялося, що Ібрагімович має намір завершити кар'єру в кінці сезону.