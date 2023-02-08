Україна

Канадський футболіст повертається додому.

Чорноморець повідомляє про припинення співпраці з захисником Манджрекаром Джеймсом.

Одеський футбольний клуб закінчив першу частину зимового збору, що проходив в Туреччині, і зовсім скоро продовжить тренувальну кампанію в Одесі. Але до України повернулися не всі гравці.

Центральний захисник "моряків" Манджрекар Джеймс, враховуючи сімейні обставини, звернувся до керівництва клубу із проханням припинити чинний контракт.

Враховуючи важкий емоційний стан гравця, клуб пішов на зустріч Джеймсу та задовольнив його прохання про дострокове припинення контрактних відносин.

Нагадаємо, що Джеймс підписав новий контракт з Чорноморцем в середині 2022 року.