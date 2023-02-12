Безпрограшна серія "біло-червоних" триває.
ФК Монца, твіттер Монци
12 лютого 2023, 17:58
У 22-му турі Монца приїхала в гості до Болоньї. Новачок Серії А знову не залишився без очок в матчі чемпіонату.
"Бріанцолі" здобули мінімальну перемогу завдяки голу на екваторі першого тайму. Затяжна атака гостей закінчилась пасом на Петанью, але тому не дозволили нанести удар з вигідної позиції. Натомість м'яч відлетів до Донаті, який вдало завершив старання партнерів. Перемога Монци — 1:0.
Восьмий матч без поразок дозволив Монці обійти Болонью в турнірній таблиці та піднятись на дев'яту сходинку. Тепер в обох команд по 29 балів, але новачок Серії А вище завдяки різниці забитих і пропущених.
В наступному турі Монца прийматиме Мілан, а Болонья відправиться в гості до кризової Сампдорії.
Болонья — Монца 0:1
Гол: Джуліо Донаті, 25.