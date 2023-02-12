Італія

Безпрограшна серія "біло-червоних" триває.

У 22-му турі Монца приїхала в гості до Болоньї. Новачок Серії А знову не залишився без очок в матчі чемпіонату.

"Бріанцолі" здобули мінімальну перемогу завдяки голу на екваторі першого тайму. Затяжна атака гостей закінчилась пасом на Петанью, але тому не дозволили нанести удар з вигідної позиції. Натомість м'яч відлетів до Донаті, який вдало завершив старання партнерів. Перемога Монци — 1:0.

Восьмий матч без поразок дозволив Монці обійти Болонью в турнірній таблиці та піднятись на дев'яту сходинку. Тепер в обох команд по 29 балів, але новачок Серії А вище завдяки різниці забитих і пропущених.

В наступному турі Монца прийматиме Мілан, а Болонья відправиться в гості до кризової Сампдорії.

Болонья — Монца 0:1

Гол: Джуліо Донаті, 25.