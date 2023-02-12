Англія

Чергова халепа для команди Юргена Клоппа.

Епідемія травм в Ліверпулі не думає закінчуватись. Тільки-но з'явились позитивні новини щодо стану Діогу Жоти та Луїса Діаса, як команду Клоппа знову може похитнути невтішна звістка з лазарету.

Як повідомляє The Telegraph, півзахисник "червоних" Тіагу Алькантара може пропустити місяць через травму стегна.

У наступному матчі Ліверпуль зіграє проти Евертона 13 лютого. Football.ua проведе текстову трансляцію дербі Мерсисайду.