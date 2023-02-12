Іспанія

Бразилець може опинитись в мадридському клубі.

Мадридський Реал має намір підписати нападника Ліверпуля Роберто Фірміно, повідомляє La Gazetta dello Sport.

Попри повідомлення преси, головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп хотів би продовжити роботу із 31-річним бразильцем, контракт якого добігає кінця наприкінці сезону. При цьому сторони ще не погодили умови нової угоди.

Повідомляється, що Реал розглядає бразильця як заміну для Каріма Бензема, який може покинути команду влітку 2024 року.

У поточному сезоні у нього 9 голів та 4 результативні передачі у 21 грі за клуб у всіх турнірах.