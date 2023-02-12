Закарпатський Минай провів черговий спаринг на навчально-тренувальних зборах у Туреччині у рамках підготовки команди до другої половини сезону.

У спарингу проти узбекистанського Насафа було зафіксовано нульову нічию.

Нагадаємо, у попередньому контрольному матчі команда Володимира Шарана поступилася Вележу (1:3).

Минай — Насаф 0:0

Минай: Бандура, Трубочкін, Нємчанінов, Горін, Гончар, гравець на перегляді, Твердохліб, Воробчак, Гечев, Байдал, Вишневський.

Насаф: Ергашев, Алікулов, Гайбулаєв, Абдірахматов, Сідіков, Маннонов, Нуролоєв, Мукаров, гравець на перегляді, Рахімов, Турдіалі.