Обидві команди не змогли порадувати забитими м'ячами.
Гравці Миная, ФК Минай
12 лютого 2023, 17:20
Закарпатський Минай провів черговий спаринг на навчально-тренувальних зборах у Туреччині у рамках підготовки команди до другої половини сезону.
У спарингу проти узбекистанського Насафа було зафіксовано нульову нічию.
Нагадаємо, у попередньому контрольному матчі команда Володимира Шарана поступилася Вележу (1:3).
Минай — Насаф 0:0
Минай: Бандура, Трубочкін, Нємчанінов, Горін, Гончар, гравець на перегляді, Твердохліб, Воробчак, Гечев, Байдал, Вишневський.
Насаф: Ергашев, Алікулов, Гайбулаєв, Абдірахматов, Сідіков, Маннонов, Нуролоєв, Мукаров, гравець на перегляді, Рахімов, Турдіалі.