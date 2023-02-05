Команду Вінченцо Італьяно продовжує хитати зі сторони у сторону.
Ніко Гонсалес не розуміє, що відбувається, Getty Images
05 лютого 2023, 21:10
У матчі 21 туру італійської Серії А Фіорентина на власному полі програла Болоньї — 1:2. За підсумками поєдинку "фіалки" опинилися на 12 сходинці у таблиці, тоді як "россоблу" піднялися на дев'яту. Відзначимо, що цей поєдинок в Італії також носить статус географічного дербі.
Нагадаємо, також у суботу Наполі розгромив Спецію, а Торіно мінімально переграв Удінезе.
Фіорентина — Болонья - 1:2
Голи: Сапонара, 19 — Орсоліні, 13, пен, Пош, 47
Фіорентина: Терраччано — Додо (Терзич, 84), Міленкович, Ігор (Куарта, 46), Бірагі — Барак (Мандрагора, 61), Амрабат, Бонавентура — Гонсалес, Йович, Сапонара (Брекало, 72)
Болонья: Скорупські — Пош, Соса, Лукумі, Камбіассо — Домінгес, Схутен (Моро, 71) — Орсоліні, Фергюсон (Ебішер, 82), Соріано (Барроу, 72) — Зіркзее
Попердження: Ігор — Орсоліні, Схутен, Домінгес, Лукумі.