Італія

Настрой тренера перед матчами Ліги чемпіонів.

Головний тренер Наполі Лучано Спаллетті висловився про результати команди в цьому сезоні.

"Якщо ми не докладемо всіх зусиль, то не зможемо бути сильною командою. Ми не усвідомлюємо тієї якості, якою володіє наш колектив. Якщо ми поводитимемося трохи зухвало і будемо переконані, що нам щось дадуть безплатно, то дорого заплатимо за цю помилку.

Нам потрібно бути готовими до викликів цього сезону та очікувати труднощів. Ми маємо виходити на поле готовими знищити себе заради результату.

Ліга чемпіонів? Франкфурт так само сильний, як і ми. Ми вже спостерігали за ними та вивчали їхню гру, це буде дуже важкий виклик. З цього моменту сезону нам буде важче бути такими легкими та творчими у грі, такими хорошими у створенні видовища на полі. І все через тиск, який зростає з новими матчами", - сказав тренер.

Матчі 1/8 фіналу ЛЧ між Наполі та Айнтрахтом відбудуться 21 лютого і 15 березня.