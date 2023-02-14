До вашої уваги — відео найкращих моментів матчу 22-го туру чемпіонату Італії, який відбувся 13 лютого, о 21:45.
Ромелу Лукаку, Getty Images
14 лютого 2023, 07:50
У завершальному матчі 22 туру італійської Серії А міланський Інтер втратив очки у протистоянні з одним із аутсайдерів чемпіонату — Сампдорією. Таким чином, Деян Станкович зміг відібрати очки у своєї колишньої команди.
Наразі "нерадзуррі" знаходяться на другій сходинці чемпіонату, поступаючись Наполі п'ятнадцятьма пунктами. "Дорія" — друга з кінця, до "зони виживання" їй 8 пунктів.
Огляд матчу:
Сампдорія — Інтер 0:0
Сампдорія: Аудеро — Аміоне, Нюйтінк, Мурільо, Ауджелло — Джуричич (Рінкон 72), Дзанолі (Паолетті 85), Вінкс, Кюїзанс (Сабірі 59) — Ламмерс (Квальярелла 85), Габб'ядіні (Мурру 72)
Інтер: Онана — Ачербі, де Врей, Шкрініар — Гозенс (Дімарко 46), Мхітарян (Карбоні 90), Чалханоглу, Барелла (Брозович 66), Дарміан (Думфріс 66) - Мартінес, Лукаку (Джеко 66)