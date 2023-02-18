Італія

Маестро італійської тренерської школи подолав дивовижну позначку.

Наполі здобув чергову перемогу на шляху до чемпіонського титулу за підсумками поточного сезону, напередодні обігравши на виїзді Сассуоло в рамках двадцять третього туру італійської Серії A.

Сассуоло — Наполі 0:2 Відео голів та огляд матчу італійської Серії A

Звітна зустріч стала особливо пам’ятною для головного тренера "Партенопеї" Лучано Спаллеттті не тільки тому, що його команда продовжила перемагати на внутрішній арені, а ще й тому, що він подолав позначку в 1000 матчів у професійній тренерській кар’єрі.

Свою діяльність 63-річний фахівець розпочав у Емполі в 1994 році, після чого його запрошували до себе генуезька Сампдорія , Венеція, фріульський Удінезе, Анкона, Рома, клуб із держави-бензоколонки та міланський Інтер.

На рахунку Спаллетті в підсумку опинились перемоги в Кубку Італії (2006/07, 2007/08), Суперкубку Італії (2007/08) із Ромою, трофей Серії C з Емполі (1995/96) та кілька заіржавілих бляшанок із-за "паребріка".