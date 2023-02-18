Італія

Аргентинець може змінити клуб за не дуже велику суму.

Пауло Дібала перейшов в Рому на правах вільного агента в минуле літнє трансферне вікно, проте вже незабаром може покинути команду.

Враховуючи високий рівень виступів аргентинця за римлян, він може стати трансферною метою інших клубів.

Як повідомляє сайт журналіста Джанлуки Ді Марцио, клаусула нападника для іноземних клубів складає лише 12 мільйонів євро, а для італійських — 20.

Зазначимо, що в цьому сезоні Пауло Дібала провів 22 матчі на клубному рівні, в яких відзначився 11 голами та сімома асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рома хоче продовжити контракт з Дібалою.