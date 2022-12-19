ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Аргентинець розповів про відчуття після виграшу кубку світу.

Півзахисник збірної Аргентини Паулу Дібала поділився враженнями від перемоги на ЧС-2022.



"Виходити на заміну в такому матчі було нелегко, але я дуже добре себе тримав у руках. Такого відчуття, як зараз, у нас більше ніколи не буде.

Дякую всім аргентинцям за все, що вони зробили протягом останнього місяця, підтримка була безпрецедентною. Ми сказали, що не підведемо їх — і не підвели", — сказав Дібала.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Аргентина — Франція.