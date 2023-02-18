Італія

Досвідчений форвард має допомогти клубу вибратися із кризової ситуації.

СПАЛ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з колишнім нападником збірної Італії Джузеппе Россі.

Угода із 36-річним форвардом розрахована до кінця нинішнього сезону. Він дістався клубу безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента.

Для Россі це другий прихід до команди після сезону-2021/22. Також він виступав за МЮ, Вільярреал, Парму, Ньюкасл, Фіорентину, Леванте, Севілью, Дженоа та Реал Солт-Лейк.

Раніше повідомлялося, що СПАЛ звільнив Даніеле Де Россі з посади головного тренера та замінив його на Массімо Оддо.