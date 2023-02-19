Італія

Завершився матч чемпіонату Італії.

У рамках 23 раунду італійської Серії А Аталанта в Бергамо приймала Лечче.

Рахунок відкрили гості на четвертій хвилині матчу. Гендре знайшов у штрафному майданчику вільного Сессая, який отримав м'яч та пробив у лівий нижній кут.

На 74 хвилині Лечче забив ще один гол. Стефецца зіграв на Блена, який відправив м'яч у сітку воріт Муссо — 0:2.

Аталанті вдалося відіграти один м'яч на 87 хвилині. Гойлунд опинився у центрі уваги та завдав ефектний удар по воротах Фальконе.

Аталанта — Лечче 1:2

Голи: Гойлунд, 87 - Сессай, 4, Блен, 74

Аталанта: Муссо — Толой, Демірал (Паломіно, 75), Джимсіті, Дзаппакоста (Соппі, 46), Мехле — Едерсон (Ворліцький, 75), Копмейнерс, Лукман, Бога (Муріель, 68) — Гойлунд.

Лечче: Фальконе — Галло, Туя (Чеккароні, 68), Баскіротто, Гендре — Малех (Аскілдсен, 72), Г'юмланд, Блен — Ді Франческо (Удін, 68), Банда (Стрефецца, 62) — Сессай (Коломбо, 62).

Попередження: Демірал, Дзаппакоста, Ді Франческо, Галло, Блен, Мехле.