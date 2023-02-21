Італія

Нападник може змінити клуб.

Нападник Аталанти Расмус Гойлунд проводить непоганий сезон в складі Аталанти, тому зацікавив декілька клубів.

Як повідомляє видання La Reppublica, данський футболіст входить в список інтересів Реала та Арсеналу.

Зазначимо, що в цьому сезоні двадцятирічний футболіст провів 29 поєдинків, в яких відзначився 13 голами та п'ятьма асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Реал хоче, щоб Браім Діас був частиною команди на наступний сезон.