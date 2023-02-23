Італія

Аргентинець може отримати покарання за правопорушення своїх роботодавців.

Нападника римської Роми Пауло Дібалу можуть чекати великі неприємності.

За інформацією la Repubblica, аргентинець може отримати три місяці дискваліфікації через фінансові махінації Ювентуса. Повідомляється, що аргентинця вчора допитала прокуратура.

Як стверджує джерело, Дібала не погодився на зниження зарплатні, а домовився про відстрочку. В підсумку отримав 2 платежі по 1.9 млн євро. Згідно із кодексом про спортивну справедливість, клубам заборонено платити зарплату в такий спосіб.

Нагадаємо, FIGC (апеляційний суд) оприлюднив причини, за якими у туринського Ювентуса зняли 15 очок в Серії А у справі про приріст капіталу.