Італія

Тепер у туринців є 30 днів для апеляції.

FIGC (апеляційний суд) оприлюднив причини, за якими у туринського Ювентуса зняли 15 очок в Серії А у справі про приріст капіталу.

З повідомлення ANSA зрозуміло, що у своєму рішенні апеляційний суд FIGC пояснює штраф у 15 очок спортивним дисциплінарним порушенням туринського клубу, які носили "повторюваний і тривалий характер".

Тепер у Юве є 30 днів, щоб подати апеляцію до Комісії спортивних гарантій відповідно до положень Кодексу спортивної справедливості.