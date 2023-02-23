Італія

Італійський тренер продовжить роботу в неаполітанському клубі.

Наполі скористається опцією продовження контракту головного тренера команди Лучано Спаллетті, стверджує Il Mattino.

За даними джерела, керівництво клубу підпише з тренером угоду до літа 2024 року із зарплатою 2,7 мільйона євро. Чинний контракт італійського фахівця розрахований до літа 2023 року.

Свою діяльність 63-річний фахівець розпочав у Емполі в 1994 році, після чого його запрошували до себе генуезька Сампдорія , Венеція, фріульський Удінезе, Анкона, Рома, клуб із держави-бензоколонки та міланський Інтер.

На рахунку Спаллетті в підсумку опинились перемоги в Кубку Італії (2006/07, 2007/08), Суперкубку Італії (2007/08) із Ромою, трофей Серії C з Емполі (1995/96) та кілька заіржавілих бляшанок із-за "паребріка".