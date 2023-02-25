Італія

Нападник готовий й надалі виступати в Серії А.

Нападник Мілана Олів'є Жиру вірить в те, що незабаром він домовиться зі своєю командою про новий контракт.

"Я хочу залишитися в Мілані, сподіваюся, ми дійдемо угоди. Ми ведемо переговори, і я відчуваю, що можна домовитися про нову угоду", — наводить слова Жиру Фабріціо Романо з посиланням на DAZN.

У нинішньому сезоні Жиру забив 11 м'ячів у 28 матчах в усіх турнірах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мілан і Жиру на завершальній стадії переговорів щодо продовження контракту.