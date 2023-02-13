Італія

Перемовини продовжуються.

Розмови щодо продовження контракту Олів'є Жиру з Міланом продовжуються. Найближчими днями керівництво "россонері" знову зустрінеться з агентами 36-річного француза, аби домовитися про нову угоду, повідомляє у своєму Твіттері Фабріціо Романо.

Також відомий італійський журналіст написав, що у січні Мілан відмовився продавати форварда до Евертона, адже вважає його недоторканим. Раніше з'являлася інформація, що найкращий бомбардир в історії збірної Франції відмовився переходити до мерсісайдського клубу сам.

У нинішньому сезоні Жиру забив 11 м'ячів у 28 матчах в усіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що нова угода між французом та чемпіоном Італії буде розрахована до літа 2024 року. Нинішня закінчується роком раніше.