Англія

Гравець може повернутись в Англію.

Нападник Роми Теммі Абрахам має шанси повернутись до Англії, стверджує RomaPress.

За інформацією джерела, Абрагама можуть підписати як заміну Габріелю Жезусу, який отримав травму коліна на чемпіонаті світу. Раніше стало відомо про інтерес до Абрагама зі сторони Манчестер Юнайтед. Обидва клуби зробили запити щодо трансферу форварда.

Ціна Абрахама на трансферному ринку становить 50 млн євро. В цьому сезоні він лише чотири рази відзначився у воротах суперників, на відмінну від попередньої кампанії, де форвард забив 27 голів у 53 матчах. Бомбардинські звитяги зробили його найкращим бомбардиром серед англійців за сезон Серії A.