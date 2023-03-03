Італія

Ювентус не планує викуповувати аргентинця.

Півзахисник Ювентуса Леандро Паредес, права на якого належать ПСЖ, повернеться до Парижу, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, Ювентус не збирається користатись опцією викупу чемпіона світу в складі збірної Аргентини за 22 мільйони євро. Хоча повідомляється, що туринці ще не прийняли остаточного рішення.

28-річний Паредес зіграв 21 матч за Ювентус у поточному сезоні, у яких відзначився лише однією результативною передачею.