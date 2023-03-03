Ювентус не планує викуповувати аргентинця.
ЛЕАНДРО ПАРЕДЕС, GETTY IMAGES
03 березня 2023, 12:57
Півзахисник Ювентуса Леандро Паредес, права на якого належать ПСЖ, повернеться до Парижу, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, Ювентус не збирається користатись опцією викупу чемпіона світу в складі збірної Аргентини за 22 мільйони євро. Хоча повідомляється, що туринці ще не прийняли остаточного рішення.
28-річний Паредес зіграв 21 матч за Ювентус у поточному сезоні, у яких відзначився лише однією результативною передачею.