Коментар іспанського гравця щодо першої глави протистояння в Кубку Іспанії.
Альваро Родрігес та Серхіо Бускетс, GETTY IMAGES
03 березня 2023, 12:45
Півзахисник Барселони Серхіо Бускетс прокоментував перемогу своєї команди в першому півфіналі Кубку Іспанії проти Реала (1:0).
"Ми маємо важливу перевагу, але попереду матч-відповідь. До цього ми двічі програли та втратили гравців, але команда добре розпочала гру.
Ми бачимо, що у таких матчах все дуже рівно. Ми здобули перемогу і тепер у нас невелика перевага перед грою у відповідь", – сказав хавбек Барселони.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал — Барселона.