Іспанія

Коментар іспанського гравця щодо першої глави протистояння в Кубку Іспанії.

Півзахисник Барселони Серхіо Бускетс прокоментував перемогу своєї команди в першому півфіналі Кубку Іспанії проти Реала (1:0).

"Ми маємо важливу перевагу, але попереду матч-відповідь. До цього ми двічі програли та втратили гравців, але команда добре розпочала гру.

Ми бачимо, що у таких матчах все дуже рівно. Ми здобули перемогу і тепер у нас невелика перевага перед грою у відповідь", – сказав хавбек Барселони.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал — Барселона.