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Новачок рівненського клубу поділився своїми думками після підписання трирічного контракту.

Переможець народного відбору у рівненському Вересі Владислав Тишинінов прокоментував підписання трирічного контракту з клубом УПЛ, а також розповів про те, що як пережив російську окупацію.

"Задоволений, що підписав контракт. Бо це українська Прем’єр-ліга. Я все життя йшов до цього. Так, звичайно, я вірив у перемогу. Важко було. Бо працюєш, тренуєшся, а тобі нічого не кажуть. Психологічно було важко.

В перший день відбору не було нічого особливого. Ми потренувалися, потім зіграли. Я подивився на інших і зрозумів, що пройду до фіналу. По грі побачив, що я сильніший за інших. От щодо фіналу — не знав, як все буде. Але я просто спокійно робив те, що вмію.

Минулий сезон у Тростянці, де застала війна? 23-го лютого в нас були збори. Ми повернулися з Полтави після спарингу. А наступного ранку тренер прийшов на базу і сказав, що розпочалася війна. Несерйозно спершу поставилися до цього. Думали це за день-два все завершиться. Всі практично лишилися на базі. Зрештою ми на два тижні опинилися в російській окупації.

Зараз від спогадів мурашки по тілу. На базі жили 14 футболістів. З вікна ми щодня бачили рух російської військової техніки. Потім почали періодично дізнаватися про вбивства росіянами цивільних в місті. Не було води. Воду набирали з колодязя на вулиці. Це було страшно. Дружина в цей час була вдома на Донеччині. Знав, що там спокійно, тому мені було набагато легше морально.

За два тижні росіяни відкрили “зелений коридор” для цивільних. Ми виїхали. Ще двісті метрів були блокпости росіян. Нас всіх оглядали, шукали татуювання на тілі. Забирали павербанки, навіть воду. Був епізод, коли гармата танка російського повернулася у наш бік — було страшно.

Дебют за Верес у матчі проти Пюніка? Був мандраж. Хвилювався. Був засмучений після гри. Знав, що зіграв не на своєму рівні.

Три-чотири матчі у старті навесні — це буде успіхом. Буду старатися, тренуватися. Все залежить від мене і від тренера", - наводить слова Тишинінова прес-служба клубу.

Свій найближчий матч Верес проведе до УПЛ проти одеського Чорноморця. Гра відбудеться завтра, 4 березня, о 14:00 за київським часом.