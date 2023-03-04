Гравця відправили під домашній арешт.
Абудраман Діабі, getty images
04 березня 2023, 12:59
Захисника Верони Абудрамана Діабі затримала поліція. При обшуку в гравця виявили наркотичні засоби, повідомляє Gazzetta dello Sport.
Стверджується, що 19-річни футболіст знаходився в орендованій автівці та мав при собі 160 грамів гашишу, 2 грами кокаїну та 60 тисяч євро.
Суд вже провів перше слухання по справі — Діабі відправили під домашній арешт.
Цікаво, що в травні минулого року футболіст вже потрапляв у скандал з наркотиками. Тоді в нього вилучили 2,5 кілограми гашишу.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що жертва Хакімі відмовилась пройти обстеження — звинувачення у зґвалтуванні ґрунтуються лише на словах.