Італія

Гравця відправили під домашній арешт.

Захисника Верони Абудрамана Діабі затримала поліція. При обшуку в гравця виявили наркотичні засоби, повідомляє Gazzetta dello Sport.

Стверджується, що 19-річни футболіст знаходився в орендованій автівці та мав при собі 160 грамів гашишу, 2 грами кокаїну та 60 тисяч євро.

Суд вже провів перше слухання по справі — Діабі відправили під домашній арешт.

Цікаво, що в травні минулого року футболіст вже потрапляв у скандал з наркотиками. Тоді в нього вилучили 2,5 кілограми гашишу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що жертва Хакімі відмовилась пройти обстеження — звинувачення у зґвалтуванні ґрунтуються лише на словах.